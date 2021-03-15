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Посол України в Туреччині вакцинувався китайською COVID-вакциною

Новость на русском → Понеділок 15 березня 2021 15:04
Посол України в Туреччині вакцинувався китайською COVID-вакциною Фото: Андрій Сибіга (facebook.com)
Автор: Андрій Козловський

Посол України в Туреччині Андрій Сибіга разом з дружиною вакцинувалися від коронавірусу. Щеплення їм зробили китайською вакциною CoronaVac.

Про це Андрій Сибіга повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Понеділок з дружиною розпочали правильно - з вакцинації вакциною CoronaVac. Враховуючи реалії, прийняли не вагаючись рішення про щеплення" - написав він.

Посол також зазначив, що за швидкістю проведення вакцинації серед власного населення, Туреччина займає 6 місце у світі серед інших країн. Так, в країні першу дозу отримали майже 8 млн людей.

"Окрім цього, Туреччина займається виробленням місцевої вакцини від коронавірусу. Найближчим часом планується проведення дослідження ефективності зазначеної вакцини на людях", - повідомив дипломат.

Нагадаємо, раніше головний санітарний лікар Віктор Ляшко отримав щеплення від коронавірусу. Ляшко отримав укол COVID-вакциною Oxford/AstraZeneca (Covishield).

Також РБК-Україна писало, що першим українським чиновником, який отримав щеплення від коронавірусу, став міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

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