Посол України в Туреччині вакцинувався китайською COVID-вакциною
Посол України в Туреччині Андрій Сибіга разом з дружиною вакцинувалися від коронавірусу. Щеплення їм зробили китайською вакциною CoronaVac.
"Понеділок з дружиною розпочали правильно - з вакцинації вакциною CoronaVac. Враховуючи реалії, прийняли не вагаючись рішення про щеплення" - написав він.
Посол також зазначив, що за швидкістю проведення вакцинації серед власного населення, Туреччина займає 6 місце у світі серед інших країн. Так, в країні першу дозу отримали майже 8 млн людей.
"Окрім цього, Туреччина займається виробленням місцевої вакцини від коронавірусу. Найближчим часом планується проведення дослідження ефективності зазначеної вакцини на людях", - повідомив дипломат.
Нагадаємо, раніше головний санітарний лікар Віктор Ляшко отримав щеплення від коронавірусу. Ляшко отримав укол COVID-вакциною Oxford/AstraZeneca (Covishield).
Також РБК-Україна писало, що першим українським чиновником, який отримав щеплення від коронавірусу, став міністр охорони здоров'я Максим Степанов.