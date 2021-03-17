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Посол Британии в Украине сделала прививку COVID-вакциной AstraZeneca

Новина українською → Лондон, Среда 17 марта 2021 11:43
Посол Британии в Украине сделала прививку COVID-вакциной AstraZeneca Фото: Мелинда Симмонс (РБК-Украина)
Автор: Андрей Козловский

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс вакцинировалась от коронавируса. Прививку ей сделали препаратом AstraZeneca.

Об этом Мелинда Симмонс сообщила на своей странице в Twitter.

"Мне сделали прививку вакциной AstraZeneca против COVID-19. Это было очень быстро, эффективно, безопасно, и я почти не почувствовала его. Вакцина против COVID - это выход из пандемии", - написала она.

Симмонс опубликовала фотографию, на которой виден процесс вакцинации. Прививку ей сделали, вероятно, в Лондоне. Позади нее размещен баннер лондонской аптеки Gateway Chemist, которая является центром вакцинации против коронавируса.

Посол Британии в Украине сделала прививку COVID-вакциной AstraZenecaФото: Мелинда Симмонс (twitter.com/MelSimmons)

Напомним, ранее посол Украины в Турции Андрей Сибига вместе с женой вакцинировались от коронавирус.

Кроме того, главный санитарный врач Виктор Ляшко получил прививку от коронавирус. Ляшко получил укол COVID-вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield).

Также РБК-Украина писало, что первым украинским чиновником, который получил прививку от коронавирус, стал министр здравоохранения'я Максим Степанов.

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