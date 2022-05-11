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Подивіться в дзеркало. Президент Фінляндії пояснив Росії причину вступу до НАТО

Президент Фінляндії (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Президент Фінляндії Саулі Нііністе різко висловився з приводу того, що в Росії можуть подумати про можливе членство Фінляндії в НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Uutiset.

"У Росії давно говорять, що неприєднання Фінляндії та Швеції стабілізує Регіон Балтійського моря. Але вони самі змінили ситуацію. Страшна війна в Україні показала, що Росія готова напасти на сусідню країну. Росії варто подивитися в дзеркало, щоб побачити причину нашого рішення", - заявив Нііністе.

Президент Фінляндії також підкреслив, що можливе членство Фінляндії в НАТО не буде становити загрози для Росії. За його словами, ніхто не може постраждати, якщо країна просто хоче захистити себе. Фінляндія має намір підвищити свою безпеку, але ні в кого нічого віднімати не має наміру.

Раніше повідомлялося, що Фінляндія і Швеція планують подати заявки в НАТО в середині травня. Очікується, що країни зроблять це одночасно.

Зазначимо, у квітні уряди Фінляндії та Швеції заявили про намір подати заявки на вступ до НАТО. У відповідь на ці плани Росія пригрозила Гельсінкі і Стокгольму ядерною зброєю.

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