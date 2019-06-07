Посли країн G7 вітають рішення про скасування декларування для активістів

Посли країн "Великої сімки" привітали рішення Конституційного суду України про скасування електронних декларацій для громадських активістів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомленні французького головування в G7 у Twitter.

Як зазначається, посли країн G7 вважають, що довгоочікуване рішення зміцнює верховенство права та громадянське суспільство в Україні.

"Посли країн G7 вітають рішення Конституційного суду, який визнав неконституційним запровадження е-декларування для антикорупційних активістів. Це довгоочікуване рішення зміцнює верховенство права та громадянське суспільство в Україні", - йдеться в повідомленні.

Відзначимо, 6 червня Конституційний суд України визнав незаконним обов'язкове електронне декларування майна громадських активістів. Як зазначила уповноважена з прав людини Людмила Денісова, антикорупційні обмеження повинні бути передбачені тільки для чиновників, а їх поширення на інших осіб - неконституційно.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що у вересні 2018 року Конституційний суд України відкрив провадження щодо оскарження закону, який стосується е-декларування громадських активістів-антикорупціонерів.

Підкреслимо, в квітні 2018 року комітет Верховної ради з питань запобігання та протидії корупції рекомендував парламенту прийняти законопроекти про скасування е-декларування для громадських активістів.