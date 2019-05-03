Посли країн G7 стурбовані рішеннями судів щодо ПриватБанку

Посли країн "Великої сімки" та представники МВФ під час зустрічі з керівництвом Національного банку України висловили стурбованість рішеннями українських судів щодо націоналізованого "ПриватБанку". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

Як зазначили в прес-службі, голова НБУ Яків Смолій подякував присутнім за підтримку регулятора, а також наголосив на важливості збереження незалежності центрального банку.

"Головне для центрального банку - виконувати свій мандат із забезпечення цінової і фінансової стабільності. Для цього ми продовжимо працювати з усіма державними інститутами, за підтримки інституційної незалежності НБУ нашими міжнародними партнерами, керуючись принципами прозорості та партнерства", - зауважив Смолій.

Учасники зустрічі звернули окрему увагу на поточні пріоритети роботи НБУ, а також ризики, які бачить НБУ для стабільності фінансової системи, в тому числі, пов’язаних з низкою поточних судових процесів.

Значну частину зустрічі було присвячено обговоренню питань прогресу у проведенні реформ на фінансовому ринку України та подальших запланованих кроків, зазначили в прес-службі НБУ.

Як повідомляло РБК-Україна, 18 квітня Окружний адміністративний суд міста Києва визнав незаконною націоналізацію "ПриватБанку". Рішення ухвалено за позовом колишнього співвласника банку Ігоря Коломойського.

Крім того, Печерський районний суд Києва 20 квітня прийняв рішення про розірвання договору особистої поруки Ігоря Коломойського за кредитами рефінансування "ПриватБанку".