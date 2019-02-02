Посли НАТО підпишуть протокол про приєднання Північної Македонії 6 лютого

Після підписання протокол буде направлено в національні парламенти країн-учасниць альянсу

Постоянные представители стран-членов НАТО подпишут протокол о присоединении Республики Северная Македония к Североатлантическому альянсу 6 февраля 2019 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАТО.

В пресс-службе сообщили, что на подписании будут присутствовать все 29 представителей стран-членов НАТО. Церемония подписания состоится в Брюсселе, в штаб-квартире Североатлантического альянса при участии министра иностранных дел Македонии Николы Димитрова.

После подписания протокола его направят в национальные парламенты стран-членов НАТО, которые после должны его ратифицировать.

Ранее сообщалось, генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что ожидает присоединения Северной Македонии к НАТО. Столтенберг заявил, что ратификация в греческом парламенте Преспанского договора - это важный вклад в стабильность и процветание всего региона.

Напомним, НАТО не намерено размещать новые ядерные ракеты в Европе. В то же время генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что альянс должен быть уверен, что его средства сдерживания являются эффективными.