НАТО не має наміру розміщувати нові ядерні ракети в Європі

Фото: Єнс Столтенберг (flickr.com/nato)

Північноатлантичний альянс не буде "наслідувати Росію"

Північноатлантичний альянс (НАТО) не має наміру розміщувати в Європі нові ядерні ракети наземного базування. Про це заявив генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг, передає РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Нам не потрібно наслідувати того, що робить Росія", - підкреслив Столтенберг.

Водночас, з його слів, альянс повинен бути впевнений, що його засоби стримування є ефективними.

"Ми повинні гарантувати, що будемо мати надійні та ефективні засоби стримування", - заявив генсек НАТО.

Він також зазначив, що бачить зростання нестабільності, однак не негайну загрозу членам альянсу.

Столтенберг додав, що НАТО продовжить працювати з Росією з цього питання.

Нагадаємо, члени НАТО підтримали вихід Сполучених Штатів Америки з Договору про ракети середньої і меншої дальності і висловили жаль, що Росія продовжує заперечувати порушення, відмовляється надати відповідь, якій би можна було довіряти, і не вживає ніяких очевидних кроків до дотримання договору.