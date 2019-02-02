НАТО не має наміру розміщувати нові ядерні ракети в Європі

Північноатлантичний альянс не буде "наслідувати Росію"
Північноатлантичний альянс (НАТО) не має наміру розміщувати в Європі нові ядерні ракети наземного базування. Про це заявив генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг, передає РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Нам не потрібно наслідувати того, що робить Росія", - підкреслив Столтенберг.
Водночас, з його слів, альянс повинен бути впевнений, що його засоби стримування є ефективними.
"Ми повинні гарантувати, що будемо мати надійні та ефективні засоби стримування", - заявив генсек НАТО.
Він також зазначив, що бачить зростання нестабільності, однак не негайну загрозу членам альянсу.
Столтенберг додав, що НАТО продовжить працювати з Росією з цього питання.
Нагадаємо, члени НАТО підтримали вихід Сполучених Штатів Америки з Договору про ракети середньої і меншої дальності і висловили жаль, що Росія продовжує заперечувати порушення, відмовляється надати відповідь, якій би можна було довіряти, і не вживає ніяких очевидних кроків до дотримання договору.