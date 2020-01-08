Посли G7 співчувають рідним загиблих в авіакатастрофі в Ірані

Посли країн "Великої сімки" (G7) в Україні висловили співчуття рідним і близьким друзям всіх загиблих в катастрофі в Ірані літака авіакомпанії МАУ. Про це йдеться в повідомленні групи підтримки послів країн G7 в Twitter.

"Посли G7 в Україні висловлюють глибокі співчуття родинам і друзям всіх загиблих в катастрофі рейсу Міжнародних авіаліній України, яка відбулася у Тегерана сьогодні вранці", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше Бойко Борисов, прем'єр-міністр Болгарії написав в Twitter, що співчуває сім'ям загиблих в результаті авіакатастрофи.

Також президент Росії Володимир Путін направив українському лідерові Володимиру Зеленському телеграму зі співчуттями через катастрофу літака.

Міністр закордонних справ Литовської Республіки Лінас Лінкявічюс заявив, що "шокований і глибоко засмучений трагічною новиною про катастрофу пасажирського літака рейсу PS752" Міжнародних авіаліній України "під Тегераном".

Раніше повідомлялося, що президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн висловила глибокі співчуття сім'ям жертв катастрофи літака МАУ в Ірані.

Також співчуття і підтримку висловила Анна Лінде, міністр закордонних справ Швеції.