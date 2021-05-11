Суд скасував постанову ЦВК про неможливість провести місцеві вибори на Донбасі, - ОПОРА

Шостий апеляційний адміністративний суд Києва 11 травня 2021 року скасував постанову Центральної виборчої комісії (ЦВК) про неможливість проведення місцевих виборів на Донбасі. Мова йде про постанову, якою були заборонені вибори 25 жовтня 2020 року.

Про це повідомляє "Громадянська мережа ОПОРА" з посиланням на джерела.

Так, Шостий апеляційний адміністративний суд розглядав справу №855/25/20 за позовом до Центральної виборчої комісії щодо скасування її постанови №161 від 8 серпня 2020 року. Третіми особами виступили Донецька та Луганська обласні державні військово-цивільні адміністрації.

Повний текст рішення суду очікується за 5 днів.

Як відомо, 8 серпня 2020 року ЦВК на підставі висновків Донецької та Луганської обласних військово-цивільних адміністрацій встановила неможливість проведення перших місцевих виборів 25 жовтня 2020 року у 10 територіальних громадах Донецької області та 8 громадах Луганської області.