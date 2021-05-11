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Суд скасував постанову ЦВК про неможливість провести місцеві вибори на Донбасі, - ОПОРА

Новость на русском → Вівторок 11 травня 2021 15:13
Суд скасував постанову ЦВК про неможливість провести місцеві вибори на Донбасі, - ОПОРА Фото: постанову ЦВК про неможливість провести вибори на Донбасі скасували (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Шостий апеляційний адміністративний суд Києва 11 травня 2021 року скасував постанову Центральної виборчої комісії (ЦВК) про неможливість проведення місцевих виборів на Донбасі. Мова йде про постанову, якою були заборонені вибори 25 жовтня 2020 року.

Про це повідомляє "Громадянська мережа ОПОРА" з посиланням на джерела.

Так, Шостий апеляційний адміністративний суд розглядав справу №855/25/20 за позовом до Центральної виборчої комісії щодо скасування її постанови №161 від 8 серпня 2020 року. Третіми особами виступили Донецька та Луганська обласні державні військово-цивільні адміністрації.

Повний текст рішення суду очікується за 5 днів.

Як відомо, 8 серпня 2020 року ЦВК на підставі висновків Донецької та Луганської обласних військово-цивільних адміністрацій встановила неможливість проведення перших місцевих виборів 25 жовтня 2020 року у 10 територіальних громадах Донецької області та 8 громадах Луганської області.

Нагадаємо, місцеві вибори не проводились у Сєвєродонецьку, Лисичанську, Волновасі, Авдіївці, Вугледарі, Торецьку, Станиці Луганській, Попасній, Щасті.

РБК-Україна писало, що 16 січня ЦВК знову заявила про загрозу безпеці виборців на території 18 громад Донбасу та встановила неможливість проведення там місцевих виборів 28 березня.

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