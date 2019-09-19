Посли G7 вітають співпрацю України з МВФ

Підтримку висловили всі посли країн Великої сімки
Посли країн "Великої сімки" (G7) під час зустрічі з керівником місії Міжнародного валютного фонду (МВФ) Рон ван Роденом заявили, що підтримують прогрес у переговорах між урядом України та МВФ. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву дипломатів Twitter.
Посли відзначили, що співпраця з МВФ буде мати ключове значення для підтримки макрофінансової стабільності України.
"Сьогодні посли G7 зустрілися з Рон ван Роденом, керівником місії МВФ в Києві. Вони вітають прогрес у переговорах між МВФ та українським урядом. Відновлення макрофінансової підтримки від МВФ має ключове значення для успішного збереження стабільності економіки України", - йдеться в повідомленні.
Також дипломати зазначили, що під час переговорів особлива увагу буде приділятися зусиллям з боку уряду України у сферах верховенства права, економічних реформ, енергетики, незалежності НБУ та зменшення системних ризиків у банківському секторі.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що посли G7 відреагували на підпал будинку екс-глави Національного банку Валерії Гонтарєвої. Вони підтримують ініціативи уряду щодо розслідування події.