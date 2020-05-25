Посли G7 відзначили роль незалежних наглядових рад держбанків

Посли країн "Великої сімки" переконані, що незалежні наглядові ради державних банків відіграють велику роль у зміцненні фінансової системи України. Реформа повинна буди продовжена.

Про це йдеться в заяві, розміщеному у Twitter Групи підтримки послів країн G7 (Великої сімки) в Україні.

Як зазначається в повідомленні, під час зустрічі з наглядовими радами державних банків та Міністерством фінансів посли країн G7 відзначили роль, яку відіграють ці незалежні ради у зміцненні фінансової системи України та її підтримці особливо коли вона зазнає додатковому тиску, спричиненого СОVID-19.

"Зокрема, вони наголосили на важливості продовження реформ для покращення корпоративного управління", - йдеться в повідомлені.

До "Великої сімки" краї входять Сполучені Штати Америки, Канада, Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія та Японія.

Як повідомляло РБК-Україна, чотири банки державного сектору у 2019 році отримали прибуток у розмірі 35,2 млрд грн, що в 2,4 рази більше, ніж у 2018 році (14,6 млрд грн).

Нагадаємо, раніше планувалося, що Кабінет міністрів у 2020 році перегляне Стратегію розвитку державних банків.