Посли ЄС завтра погодять нові санкції проти Білорусі, - журналіст

Про це повідомив брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк на сторінці у Twitter .

За його словами, посли ЄС планують погодити блокування активів та заборону на видачу віз щодо 78 людей та 7 організацій, причетним до примусової посадки літака авіакомпанії Ryanair та триваючих репресій в Білорусі.

Журналіст додав, що найближчими днями до санкційного списку потрапить ще одна організація. Її включать до списку до того, як новий пакет санкцій буде представлений офіційним представником ЄС у понеділок.