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Посли ЄС затвердили шостий пакет санкцій проти Росії, - журналіст

Фото: посли ЄС затвердили шостий пакет санкцій проти Росії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Постійні представники держав Європейського Союзу затвердили шостий пакет санкцій проти Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення журналіста Рікарда Йозвяка у Twitter.

"Шостий пакет санкцій Євросоюзу щодо Росії схвалено послами ЄС. Він має з'явитися у офіційному журналі ЄС завтра", - написав Йозвяк.

При цьому він додав, що зі списку обмежень прибрали персональні санкції щодо голови Російської православної церкви патріарха Кирила.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Угорщина вимагає, щоб глава московської церкви патріарх Кирило, який підтримав "військову спецоперацію" Путіна в Україні, було виключено зі списку 6 пакетів санкцій ЄС проти Росії.

Також ми писали, що голови держав та урядів ЄС погодили запровадження ембарго у новому пакеті санкцій проти РФ. Обмеження стосуватимуться імпорту двох третіх російської нафти.

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