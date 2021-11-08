Литва закликала ЄС ввести санкції проти аеропортів Білорусі. Через наплив мігрантів

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс закликав Євросоюз накласти санкції на аеропорти Білорусі через ситуацію з нелегальними мігрантами . Таку пропозицію він висловив у розмові з главою європейської дипломатії Жозепом Боррелем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС Литви .

Ландсбергіс запропонував занести в "чорний список" білоруські аеропорти, які режим Олександр Лукашенка використовує для організації нелегальної міграції. За словами литовського міністра, Лукашенко переходить до активних наступальних та провокаційних дій.

"Європа не може більше зволікати. Ми повинні ввести санкції проти аеропортів Білорусі. Усі авіакомпанії світу повинні розуміти, що вони співпрацюють із злочинним режимом, літаючи до Білорусі", - наголосив він.

Глава литовського МЗС додав, що Вільнюс підтримує постійні контакти з Польщею щодо врегулювання кризи на кордоні з Білоруссю.