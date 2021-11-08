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Литва закликала ЄС ввести санкції проти аеропортів Білорусі. Через наплив мігрантів

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Вільнюс, Понеділок 08 листопада 2021 18:01
Литва закликала ЄС ввести санкції проти аеропортів Білорусі. Через наплив мігрантів Фото: Литва хоче санкції проти аеропортів Білорусі (wikimedia by Anna Zvereva)
Автор: Дмитро Левицький

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс закликав Євросоюз накласти санкції на аеропорти Білорусі через ситуацію з нелегальними мігрантами. Таку пропозицію він висловив у розмові з главою європейської дипломатії Жозепом Боррелем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС Литви.

Ландсбергіс запропонував занести в "чорний список" білоруські аеропорти, які режим Олександр Лукашенка використовує для організації нелегальної міграції. За словами литовського міністра, Лукашенко переходить до активних наступальних та провокаційних дій.

"Європа не може більше зволікати. Ми повинні ввести санкції проти аеропортів Білорусі. Усі авіакомпанії світу повинні розуміти, що вони співпрацюють із злочинним режимом, літаючи до Білорусі", - наголосив він.

Глава литовського МЗС додав, що Вільнюс підтримує постійні контакти з Польщею щодо врегулювання кризи на кордоні з Білоруссю.

Водночас брюссельський журналіст Рікард Йозвяк розповів на сторінці у Twitter, що обмеження щодо білоруських аеропортів можуть включити до п'ятого пакету санкцій ЄС проти режиму Лукашенка.

Нагадаємо, сьогодні вранці з Білорусі до польського кордону вирушили тисячі мігрантів. Вони намагаються прорватися на територію Євросоюзу.

Як писало РБК-Україна, Польща очікує, що найближчими годинами ситуація на кордоні з Білоруссю загостриться.

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