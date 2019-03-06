Посли ЄС узгодили санкції проти восьми росіян за атаку в Керченській протоці

Крім того, посли схвалили продовження санкцій за окупацію Криму

Послы стран Европейского союза согласовали санкции против восьми граждан Российской Федерации, ответственных за атаку на украинские корабли в Керченском проливе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию брюссельского корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка в Twitter.

Кроме того, он отметил, что на следующей неделе будут продлены на шесть месяцев санкции против 163 человек и 44 предприятий. Эти санкции были введены в связи с оккупацией Россией Крыма.

Напомним, 15 февраля дипломаты Европейского союза согласовали санкции против России в связи с задержанием спецслужбами России украинских кораблей и их экипажей в Керченском проливе.

Как сообщало РБК-Украина, в опубликованном Конгрессом Соединенных Штатов обновленном проекте, предусматривающем санкции против России, сенаторы предложили ввести санкции против сотрудников ФСБ РФ. В документе говорится, что санкции должны быть введены против "не менее чем 24 высокопоставленных сотрудников ФСБ" из-за нападения в Керченском проливе на украинское судно и захват украинских моряков.