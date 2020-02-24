Посли ЄС погодили мандат наступної фази переговорів щодо Brexit

Посли Європейського союзу погодили мандат Мішеля Барньє на наступну фазу переговорів з Великобританією щодо Brexit. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Politico.

Як зазначається, міністри закордонних справ Євросоюзу ухвалять текст щодо мандату у вівторок, 25 лютого.

Останній варіант мандату має деякі додаткові зміни в питанні так званих "рівних умов", яке вимагає від Великобританії забезпечення відповідності з правилами Євросоюзу в обмін на доступ до єдиного ринку. Великобританія хоче мати можливість відійти від правил Європейського союзу, якщо забажає.

Після затвердження мандату Радою ЄС Брюссель готовий почати нову фазу переговорів з Великобританією.

"Ми завжди говорили, що хочемо узгодити текст до 25 лютого. Ми дотримувалися нашого власного графіка. Водночас для держав-членів було важливо не поспішати і правильно розуміти, що врахована позиція усіх", - зазначив представник ЄС.

Нагадаємо, уряд Британії вирішив оновити паспорт громадянина після виходу Сполученого Королівська зі складу Європейського союзу. Вже з березня британська влада почне надавати громадянам нові паспорти, які отримають синій колір.

Крім того, Британія після завершення перехідного періоду Brexit планує змінити міграційну систему. Згідно з новою системою громадяни ЄС будуть розглядатися аналогічно громадянам інших країн, які прибули до Британії.

Додамо, що 1 лютого Британія офіційно залишила ЄС. До 31 грудня 2020 року на території Британії продовжить діяти законодавство ЄС, проте країна вже не буде представлена в європейських інститутах.