Посли ЄС обговорять розбіжності щодо санкцій проти Росії, - журналіст

Посли Євросоюзу збираються провести 5 і 6 травня зустріч. Дипломати планують обговорити розбіжності щодо санкцій проти Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter журналіста Рікарда Йозвяка.
"Посли ЄС збираються знову зустрітися сьогодні ввечері і завтра, щоб згладити розбіжності з приводу санкцій проти Росії", - написав журналіст.
За його словами, великою проблемою залишається відмова від нафтового ембарго для Угорщини, Словаччини, Болгарії та Чехії, а також списки певних імен.
Нагадавши, Євросоюз планує до кінця поточного тижня досягти угоди щодо ембарго щодо російської нафти.
Зазначимо, ЄС готує шостий пакет санкцій проти Росії, який включатиме відключення російського Ощадбанку від SWIFT.
Як повідомляло РБК-Україна, глава МЗС України Дмитро Кулеба привітав рішення ЄС ввести нафтове ембарго проти Росії.
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