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ЄС досягне консенсусу щодо ембарго на нафту з Росії до кінця тижня, - міністр енергетики Франції

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Париж, Четвер 05 травня 2022 10:48
ЄС досягне консенсусу щодо ембарго на нафту з Росії до кінця тижня, - міністр енергетики Франції Фото: ЄС готує ембарго на нафту з Росії (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Країни-члени Європейського Союзу до кінця цього тижня досягнуть консенсусу про те, як припинити імпорт російської нафти. Міністр навколишнього середовища та енергетики Франції Барбара Помпілі впевнена, що ЄС це зробить.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Деякі країни більше залежать від російської нафти, ніж інші, тому ми повинні спробувати знайти рішення, щоб вони могли приєднатися до цих санкцій", - сказала вона радіо France Info.

При цьому вона додала, що ЄС буде "в змозі зробити це".

ЄС запропонував поетапне ембарго на російську нафту, але складна розподільна мережа Європи і проблеми з відстеженням сирої нафти можуть ускладнити його реалізацію.

У разі реалізації план набуде чинності через шість місяців для сирої нафти і через вісім місяців для дизельного палива та інших нафтопродуктів.

Ембарго піде за заборонами США і Великобританії на нафту і стане вододілом для найбільшого у світі торгового блоку, який як і раніше залежить від російських енергоносіїв, на тлі зростання числа жертв серед цивільного населення в Україні після російського вторгнення.

Нагадавши, шостий пакет санкцій ЄС включатиме відключення російського Ощадбанку від SWIFT. Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що відмова від російської нафти буде поетапною.

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