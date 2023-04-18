Услуги будут бесплатными: военно-врачебные комиссии будут работать по программе медгарантий

Военно-врачебные комиссии будут работать на базе гражданских медицинских учреждений по программе медгарантий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения.
Кабмин принял постановление о внедрении нового пакета в рамках программы медицинских гарантий. Он предусматривает проведение медицинских осмотров мультидисциплинарными командами врачей, которые образуются при территориальных центрах комплектования и социальной поддержки.
Отмечается, что внештатные ВЛК, функционирующие при территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, будут функционировать на базе гражданских медучреждений. Их количество и список будет определять руководство областных военных и киевской администраций.
В то же время, Нацслужба здоровья будет заключать договоры с этими медучреждениями и будет обеспечивать оплату предоставленных услуг по новому пакету "Медицинский осмотр лиц, который проводится при территориальных центрах комплектования и социальной поддержки".
Сообщается, что такой шаг позволит усилить ресурсное обеспечение работы врачей, привлеченных к проведению медицинских осмотров для оценки пригодности лица к военной службе.
Отмечается, что все услуги, входящие в пакет программы медгарантий, будут бесплатными для тех, кто проходит ВЛК. В частности, государство будет покрывать такие услуги:
Чтобы получить бесплатные услуги на базе гражданского медучреждения, гражданин, проходящий ВЛК, должен иметь один из следующих документов:
Отметим, что в Украине есть список медуслуг, которые предоставляются бесплатно. РБК-Украина объясняло, куда жаловаться, если у вас требуют деньги.
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