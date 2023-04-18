Услуги будут бесплатными: военно-врачебные комиссии будут работать по программе медгарантий

Кабмин принял постановление о внедрении нового пакета в рамках программы медицинских гарантий. Он предусматривает проведение медицинских осмотров мультидисциплинарными командами врачей, которые образуются при территориальных центрах комплектования и социальной поддержки.

Отмечается, что внештатные ВЛК, функционирующие при территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, будут функционировать на базе гражданских медучреждений. Их количество и список будет определять руководство областных военных и киевской администраций.

В то же время, Нацслужба здоровья будет заключать договоры с этими медучреждениями и будет обеспечивать оплату предоставленных услуг по новому пакету "Медицинский осмотр лиц, который проводится при территориальных центрах комплектования и социальной поддержки".

Сообщается, что такой шаг позволит усилить ресурсное обеспечение работы врачей, привлеченных к проведению медицинских осмотров для оценки пригодности лица к военной службе.

Отмечается, что все услуги, входящие в пакет программы медгарантий, будут бесплатными для тех, кто проходит ВЛК. В частности, государство будет покрывать такие услуги:

проведение лабораторных и инструментальных исследований;

направление лица при наличии показаний в другие медицинские учреждения для проведения необходимых консультаций и обследований, а также для оказания специализированной медицинской помощи в случае необходимости;

оформление проектов справок и формирование медицинских выводов о состоянии здоровья человека.

Чтобы получить бесплатные услуги на базе гражданского медучреждения, гражданин, проходящий ВЛК, должен иметь один из следующих документов: