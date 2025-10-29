RU

Общество Образование Деньги Изменения

Услуга "єМалятко" снова доступна в 7 областях: как оформить документы онлайн одним пакетом

Услуга "єМалятко" снова доступна в 7 областях (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)
Автор: Василина Копытко

Услуга "єМалятко" снова доступна для родителей в Ивано-Франковской, Волынской, Закарпатской, Львовской, Ровенской, Тернопольской и Черновицкой областях. С 17 октября в этих областях временно онлайн оформление документов на ребенка не работало.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Дію".

Одно заявление - целый пакет услуг

Теперь родители могут оформить через одну онлайн-заявку:

  • регистрацию и свидетельство о рождении;
  • внесение малыша в необходимые реестры;
  • получение материальной помощи;
  • и другие важные государственные услуги.

Как воспользоваться "єМалятком"

  • Авторизуйтесь на портале Дія через BankID, Дія.Підпис или другой КЭП.
  • Заполните онлайн-форму.

"Теперь можно тратить время на малышей, а не на очереди", - отмечают в "Дії".

Кто реализует услугу

"еМалятко" реализовано Минцифрой совместно с Минюстом, Минсоцполитики, Минздравом, Государственной миграционной службой и Государственной налоговой службой.

Проект поддержали международные программы и партнеры:

  • швейцарско-украинская EGAP;
  • Фонд Восточная Европа;
  • эстонская Академия электронного управления EGA;
  • U-LEAD с Европой, EU4PAR, SURGe;
  • и Правительство Канады.

"єМалятко" вернули в 7 областей (скриншот)

Почему приостанавливали услугу

Напомним, что с 17 октября в 7 областях Украины временно были недоступны онлайн-услуги ДРАЦС на портале "Дія". Услуги приостановили из-за реорганизации в структуре отделов ГРАГС.

Кроме программы "єМалятко", были недоступны услуги: повторная выдача свидетельства о рождении, повторная выдача свидетельства об изменении имени, повторная выдача свидетельства о браке, повторная выдача свидетельства о расторжении брака, повторная выдача свидетельства о смерти, выписка о рождении, выписка об изменении имени, выписка о браке, выписка о расторжении брака, выписка о смерти.

