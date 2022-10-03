Послов России зовут "на ковер". Как в ЕС реагируют на новую аннексию

Евросоюз

Европейский союз вызвал высокопоставленного российского дипломата в Брюсселе, чтобы осудить незаконную аннексию части украинской территории. По словам официального представителя Питера Стано, это общеевропейский скоординированный шаг.

Дания

Одной из первых на решение Путина отреагировала Дания. В Министерство иностранных дел этой страны вызвали посла Владимира Барбина на разговор с министром Йеппе Кофодом.

"Аннексированные территории вдвое превышают площадь Дании. Совершенно бессмысленно, что мы видим это в Европе. Мы жестко на это отреагируем, и это будет продолжительная и жесткая борьба, но мы будем продолжать, пока Украина не вернет себе свободу, Россия не остановится, и мы сможем спокойно жить в Европе", - заявил он, а также пообещал ужесточение санкций против России.

Германия

Российского посла Сергея Нечаева тоже вызвали в связи с решением об аннексии Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. На данный момент результаты этого вызова неизвестно, но в немецком МИД ждали "незамедлительного визита российского дипломата".

Австрия

О том, что аннексия является неприемлемой заявили российскому послу в Австрии Михаилу Ульянову.

"В тесной координации с партнерами по ЕС, мы вызвали российского посла, чтобы выразить четкое послание: присоединение украинской территории Россией является неприемлемым нарушением международного права. Донецк, Херсон, Луганск, Запорожье и Крым - это Украина", - говорится в сообщении австрийского МИД.

Италия

Прибыть в МИД Италии потребовали и от российского посла Сергея Разова. По данным ANSA, с ним планируется обсудить причастность Москвы к диверсии на газопроводах "Северный поток", а также войну в Украине.

"Мы обязательно поговорим об антиисторической эскалации. Будем надеяться, что здравый смысл восторжествует", - прокомментировал новость министр экологии Роберто Чинголани.

Польша

Российскому послу Сергею Андрееву предложили осудить проведение псевдореферендумов на оккупированных территориях Украины. Но он просто вручил замглавы МИД Польши Марчину Пшидачу текст выступления Путина.

"Мне было предложено отмежеваться, осудить и в этом, дескать, со стороны польских властей будет оказана поддержка и так далее. В ответ сказал, что не вижу смысла продолжать дискуссию на эту тему", - подчеркнул он.

По словам пресс-секретаря МИД Польши Лукаша Ясины, пока не принималось решения об изменении статуса российского посла: Сергей Андреев остается в Варшаве, а польский посол в Москве Кшиштоф Краевский - на территории РФ.

"Польша вместе с другими государствами ЕС выражает свою однозначную и неизменную позицию по поводу того, что делает Россия. Посол же Сергей Андреев, как и обычно, заявил, что Россия имеет кардинально иную позицию и что никаких преступлений не происходит, а аннексия вполне законна", - добавил он.

Литва

На данный момент дальше всех пошла Литва. МИД вызвал временного поверенного в делах России Сергея Рябоконя, объявил его персоной нон-грата и дал пять дней, чтобы покинуть страну. Но уточнил, что по вопросу аннексии ему выразили только решительный протест.

"Это решение (о выдворении, - ред.) принято с учетом информации о том, что недавние действия и заявления Рябоконя несовместимы со статусом дипломата и могут быть расценены как вмешательство во внутренние дела государства пребывания и поэтому считаются нарушением Венской конвенции о дипломатических сношениях", - говорится в сообщении МИД.

Эстония

МИД Эстонии заявил российскому послу Владимиру Липаеву о том, что Таллинн не признает результаты незаконных "референдумов", и они ни в коем случае не являются легитимными с точки зрения международного права. Кроме того, эстонская сторона выразила поддержку Украине и ее права восстановить контроль над оккупированными территориям.

"Действия России после 24 февраля чрезвычайно опасны для мировой безопасности. Продолжением войны в Украине, убийствами мирных жителей, угрозой ядерным оружием, организацией псевдореферендумов и объявлением мобилизации она еще больше обострила ситуацию. Эстония выступает за то, чтобы российские лидеры были привлечены к ответственности за организацию военных преступлений", - заявила генеральный директор отдела Восточной Европы и Центральной Азии МИД Эстонии Марге Мардисалу-Кахар.

Чехия

Российскому послу в Чехии Алесандру Змеевскому заявили о принципиальном осуждении незаконной аннексии, которая никогда не будет признана. Ему также выразили протест в связи с объявленной мобилизацией в России и угрозами применения ядерного оружия, что только обостряет и без того крайне напряженную ситуацию в Европе.

"Я вызвал посла России в связи с грубым нарушением международного права и незаконной аннексией территории Украины. Мы ясно дали понять, что не потерпим преступной агрессии и вопиющего кражи территории", - отметил глава МИД Чехии Ян Липавский.

По состоянию на вечер 2 октября короткими сообщениями о вызове российских послов отметились внешнеполитические ведомства Словакии, Испании, Финляндии, Франции, Португалии и Великобритании, которая не является членом ЕС.