Послов РФ и Беларуси пригласили на вручение Нобелевской премии, в МИД резко отреагировали

Послов Российской Федерации и Беларуси пригласили на церемонию вручения Нобелевской премии. Впрочем, доказывать ценности гуманизма вышеупомянутым странам, является сизифовым трудом.

Об этом рассказывает представитель Министерства иностранных дел Олег Николенко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook-страницу .

"Фонд Нобеля принял решение возобновить практику приглашения послов России и Беларуси на церемонию вручения Нобелевской премии. Такое решение объясняется желанием напрямую доказывать свои ценности даже тем государствам, которые им противостоят. Доказывать ценности гуманизма в России и Беларуси - сизифов труд", - пишет Николенко.

Как отметил спикер МИД, вероятно, когда российский посол будет сидеть в красивом костюме в Стокгольмском концерт холле - российские оккупанты будут продолжать совершать очередные военные преступления на временно оккупированных территориях, а ракеты страны-террориста в очередной раз будут бить по украинским городам.

Business as usual?

Как отметил Николенко, в Кремле соответствующий сигнал только усилит чувство безнаказанности и новые преступления.

В частности, спикер напомнил о том, что в прошлом году Фонд Нобеля не приглашал представителей стран-агрессоров в качестве ответа на российское полномасштабное вторжение.

"И пока она продолжается (российская агрессия, - ред.), пока миллионы украинцев страдают от неспровоцированной войны, а российское руководство не наказано за свои преступления, мы призываем организационный комитет поддерживать международные усилия по изоляции России и Беларуси", - добавил Николенко.