Послы Евросоюза согласовали 15-й пакет санкций против России

Как отмечает председательство, пакет пополняет санкционный список новыми физическими и юридическими лицами. Он направлен против организаций в России и в третьих странах, которые косвенно способствуют военному и технологическому усилению РФ путем обхода экспортных ограничений.

Также санкции ограничивают деятельность судов третьих государств, которые помогают россиянам обходить ограничения.

Стоит заметить, что послы ЕС и до этого встречались для обсуждений нового пакета санкций против России, но не могли его согласовать.

Тогда несколько стран заблокировали пакет из-за разногласий в вопросе продления срока, который предоставили европейским компаниям для вывода инвестиций из России.