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Послы ЕС согласовали детали восьмого пакета санкций против России

Фото: в ЕС согласовали детали восьмого пакета санкций против России (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Послы стран Европейского Союза согласовали детали восьмого пакета санкций против России за вторжение в Украину. Окончательный вариант будет готов к завтрашнему утру.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter корреспондента "Радио Свобода" в Брюсселе Рикарда Йозвяка.

"Послы ЕС одобрили все детали пакета санкций против России и запустили так называемую письменную процедуру, которая завершится завтра в 10.00", - написал он, отметив, что публикация в официальном журнале ЕС ожидается завтра.

Напомним, страны Евросоюза с прошлой недели обсуждают восьмой пакет санкций против России. Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель заявил, что санкции будут согласованы 5 октября.

Ранее сообщалось, что страны Европейского Союза на 90% согласовали восьмой пакет санкций против России, который будет включать потолок цен на нефть.

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