RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Послы ЕС сегодня снова обсудят лимит цен на российскую нефть, - журналист

Фото: послы ЕС сегодня снова обсудят лимит цен на российскую нефть (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Послы Евросоюза проведут в понедельник, 28 ноября, вечером встречу, на которой обсудят введение лимита цен на нефть из России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на журналиста "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка в Twitter.

"Сегодня вечером послы ЕС снова встретятся по поводу нефтяного потолка", - написал он.

Также журналист отметил, что обсуждения нового пакета антироссийских санкций среди стран-членов ЕС начнутся в конце этой недели.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что министры энергетики стран Евросоюза не смогли договориться о ценовом потолке для российской нефти.

Позже советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк призвал Запад ввести лимит цен на российскую нефть, "а не играть в имитацию".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияЕвросоюз