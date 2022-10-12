Послы ЕС одобрили создание военной миссии для помощи Украине

В среду, 12 октября, послы стран Евросоюза одобрили создание военной миссии ЕС по оказанию помощи Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter брюссельского корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка.
Напомним, министры иностранных дел Франции, Польши и Германии ранее в сентябре выступили за создание специальной европейской миссии по обучению и помощи в ЕС для украинских военных.
Создать миссию для обучения ВСУ в Европе предложил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
Он также недавно заявил, что миссия ЕС может быть создана уже в октябре.
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