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Послы ЕС одобрили создание военной миссии для помощи Украине

Фото: Послы ЕС одобрили создание военной миссии для помощи Украине (pixabay)
Автор: Руслан Гаращенко

В среду, 12 октября, послы стран Евросоюза одобрили создание военной миссии ЕС по оказанию помощи Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter брюссельского корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка.

Напомним, министры иностранных дел Франции, Польши и Германии ранее в сентябре выступили за создание специальной европейской миссии по обучению и помощи в ЕС для украинских военных.

Создать миссию для обучения ВСУ в Европе предложил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Он также недавно заявил, что миссия ЕС может быть создана уже в октябре.

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