"Послы ЕС договорились о новом компромиссе по расширению торговых мер для Украины, обеспечив сбалансированный подход между поддержкой Украины и защитой сельскохозяйственных рынков ЕС", - сказано в сообщении председательства.

При этом уточняется, что инициатива теперь будет представлена Европарламенту "для быстрого достижения соглашения".

Как отмечает "Радио Свобода" со ссылкой на неназванного чиновника, послы ЕС одобрили продление либерализации торговли с Украиной при условии, что квоты и пошлины в рамках защитного механизма будут вводить учитывая объемы импорта не только в 2022 и 2023 годах, но и во втором полугодии 2021-го.