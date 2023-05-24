Послы ЕС еще не согласовали новый пакет санкций против России, - журналист

Министры иностранных дел стран Европейского Союза до сих пор не согласовали 11 пакета санкций против России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter корреспондента "Радио Свобода" в Брюсселе Рикарда Йозвяка.

"До сих пор нет соглашения о последнем пакете санкций ЕС в отношении России. Вероятно, это будет обсуждаться, когда послы ЕС снова встретятся в пятницу", - написал журналист.

По его словам, есть слишком много деталей, которые нужно решить.

Что известно об 11 пакете санкций ЕС против России

Напомним, что в ЕС сейчас ведется работа над 11 пакетом санкций против России, на фоне чего часть стран возобновила давление против ядерной промышленности страны. Позже стало известно, что Европейский Союз пока не намерен вводить санкции против российской государственной атомной компании "Росатом".

Страны ЕС планируют помочь своим компаниям выйти с российского рынка на фоне риска обложения налогами для финансирования войны. В 11-й пакет санкций могут попасть еще около 100 компаний и человек.

В рамках проекта следующего 11-го пакета санкций ЕС впервые предложил новый механизм с третьими странами, которые считаются причастными к обходу санкций против России, помогая ей импортировать товары двойного назначения.