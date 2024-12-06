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Послы ЕС не согласовали 15-й пакет санкций против России: Sky News узнал причину

Иллюстративное фото: ЕС может ввести новый пакет санкций против России (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Послы Евросоюза не смогли согласовать новый пакет антироссийских санкций. Два государства заблокировали такое решение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Как рассказали телеканалу неназванные дипломаты, два государства решили заблокировать новый пакет санкций из-за разногласий в вопросе продления срока, предоставленного европейским компаниям для вывода инвестиций из России. 

Послы вернутся к обсуждению нового пакета санкций против РФ позже. 

Также, по данным журналистов, в рамках пакета обсуждался вопрос о продлении действия исключения, которое позволяет Чехии продолжать импорт дизельного топлива и других продуктов, полученных из российской нефти и произведенных на словацком нефтеперерабатывающем заводе.

Сама Прага выступает против продления, но Братислава хочет его сохранить. Срок действия такого исключения истек еще вчера, 5 декабря. 

Санкции против России

Напомним, ранее Reuters писало, что новый пакет санкций Евросоюза против России будет преимущественно сосредоточен на российском "теневом флоте".

В частности, страны ЕС хотят ввести ограничения против 48 танкеров, при помощи которых Россия может обходить "ценовой потолок" от стран "Большой семерки".

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