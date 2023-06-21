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Послы ЕС согласовали 11-й пакет санкций против России

Фото: Флаги ЕС (flick com libereurope)
Автор: Дмитрий Браславский

Послы Европейского союза сегодня, 21 июня, согласовали 11-й пакет санкций против России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Шведское председательство в Совете ЕС.

"Сегодня послы ЕС согласовали 11-й пакет санкций против России", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пакет включает меры, направленные на противодействие обхода санкций и отдельным листингам.

Реакция Урсулы фон дер Ляйен

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен приветствовала политическое соглашение по 11-му пакету санкций против РФ.

"Это нанесет еще один удар по военной машине Путина усилением экспортных ограничений, нацеленных на организации, поддерживающие Кремль", - говорится в заявлении.

Она добавила, что инструмент ЕС против обхода не позволит России получить подсанкционные товары.

Санкции ЕС против России

С самого начала вторжения РФ в Украину Европейский союз ввел уже 10 пакетов ограничений. Под санкции попали российские чиновники, олигархи, юридические лица и компании, которые помогают Кремлю вести захватническую войну против Украины.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен 9 мая в Киеве заявила, что новые санкции будут направлены на пресечение обхода уже действующих торговых ограничений России.

"Если мы увидим, что товары идут из Евросоюза в третьи страны, а затем попадают в Россию, мы могли бы предложить странам-членам санкционировать экспорт этих товаров. Этот инструмент будет последним средством, и его будут использовать осторожно", - сказала она.

Ранее Politico сообщало, что Венгрия и Греция блокировали 11 пакет санкций ЕС против России. Они требуют сократить в нем список подсанкционных компаний, так называемых "спонсоров войны".

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