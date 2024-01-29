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Послы ЕС поддержали использование прибыли от активов РФ для помощи Украине

Фото: послы ЕС поддержали использование прибыли от активов РФ для помощи Украине (flickr by libereurope)
Автор: Иван Носальский

Послы Евросоюза достигли согласия в вопросе использования прибыли от замороженных российских активов для помощи Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председательство Бельгии в Совете Европейского союза в Twitter и корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка в Twitter.

"Послы ЕС только что достигли принципиального согласия по предложению об использовании сверхприбыли, связанной с замороженными активами, для поддержки восстановления Украины", - сказано в сообщении. 

Более детальных подробностей в бельгийском председательстве не раскрыли. 

Обновлено 21:48

Корреспондент "Радио Свобода" в Брюсселе Рикард Йозвяк уточнил, что послы Евросоюза своим решением разрешили перевести доходы от российских активов на отдельный счет. 

"Теперь осталось договориться о следующем шаге - фактической отправке денег в Украину", - добавил он. 

Конфискация российских активов в пользу Украины

Напомним, еще в конце прошлого года западные СМИ писали о том, что США предложили странам "Большой семерки" конфисковать замороженные российские активы в размере 300 млрд долларов в пользу Украины. 

Такой план якобы намерены согласовать ко второй годовщине полномасштабного вторжения российских оккупантов в Украину. 

Позже журналисты писали о том, что Евросоюз продвинулся в вопросе введения налога на непредвиденную прибыль от замороженных активов российского центрального банка. Но о конфискации речь пока не идет. 

При этом несколько дней назад президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что страны Запада приблизились к конфискации активов РФ

 

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