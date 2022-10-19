Послы ЕС могут сегодня согласовать санкции против Ирана из-за передачи дронов России, - журналист

Послы стран Европейского Союза могут согласовать санкции против Ирана из-за передачи дронов-камикадзе для продолжения российской агрессии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter корреспондента "Радио Свобода" в Брюсселе Рикарда Йозвяка.

"Решение наложить санкции на Иран из-за передачи беспилотников России может быть принято посолами ЕС сегодня днем", - написал он.

В то же время иранское Radio Farda сообщает, что санкции могут быть введены против трех физических лиц и одной организации.

Отметим, что США также планируют ужесточить санкции против Ирана из-за помощи России.

Напомним, вчера Reuters сообщило о том, что Россия еще 6 октября подписала соглашение с Ираном о поставках ракет "земля-земля" в дополнение к дронам-камикадзе.

При этом Иран продолжает отрицать обвинения в поставках вооружения РФ и заявляет о готовности к переговорам с Украиной.

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