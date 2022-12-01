ua ru
Чт, 01 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Послы ЕС могут согласовать лимит цен на нефть из России уже сегодня, - журналист

Новина українською →
Четверг 01 декабря 2022 15:44
Послы ЕС могут согласовать лимит цен на нефть из России уже сегодня, - журналист Фото: лимит цен на нефть из России могут согласовать уже сегодня (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В четверг, 1 декабря, послы Евросоюза проведут встречу, на которой они могут согласовать введение лимита цен на российскую нефть.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на журналиста "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка в Twitter.

"У нас должно быть соглашение ЕС о нефтяном потолке для России позже сегодня. 60 долларов США за баррель. Встреча послов ЕС, чтобы вернуться к этому вопросу, пройдет в 16:00 (17:00 по киевскому времени - ред.)", - написал Йозвяк.

Напомним, ранее послы ЕС уже дважды не смогли согласовать ограничение цен на российскую нефть.

Также мы писали, что 26 ноября цены на российскую нефть сорта Urals упали до 51,96 доллара за баррель. Это ниже уровня, который страны ЕС обсуждают в рамках введения лимита цен.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Евросоюз
NEWS
Операция на Кинбурнской косе и столкновение под Бахмутом: карты боев
Операция на Кинбурнской косе и столкновение под Бахмутом: карты боев
DAILY
Пункты разлома. Почему команда Зеленского ссорится с Кличко и другими мэрами
Ульяна Безпалько, Милан Лелич Пункты разлома. Почему команда Зеленского ссорится с Кличко и другими мэрами