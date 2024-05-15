Послы ЕС договорились запретить работу издания, связанного с Медведчуком, - журналист

Послы Европейского союза сегодня, 15 мая, договорились о запрете на работу издания, которое связано с бывшим украинским нардепом Виктором Медведчуком.

Об этом заявил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в социальной сети X.

По его словам, послы ЕС согласовали запрет на вещание издания Voice of Europe. Его связывают с кумом российского диктатора Медведчуком. Также под санкции должны попасть российские пропагандистские издания: "РИА Новости";

"Известия";

"Российская газета".