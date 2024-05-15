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Послы ЕС договорились запретить работу издания, связанного с Медведчуком, - журналист

Среда 15 мая 2024 16:18
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Послы ЕС договорились запретить работу издания, связанного с Медведчуком, - журналист Архивное фото: Виктор Медведчук (kremlin.ru)
Автор: Дмитрий Браславский

Послы Европейского союза сегодня, 15 мая, договорились о запрете на работу издания, которое связано с бывшим украинским нардепом Виктором Медведчуком.

Об этом заявил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в социальной сети X.

По его словам, послы ЕС согласовали запрет на вещание издания Voice of Europe. Его связывают с кумом российского диктатора Медведчуком.

Также под санкции должны попасть российские пропагандистские издания:

  • "РИА Новости";
  • "Известия";
  • "Российская газета".

Что этому предшествовало

Ранее Чехия разоблачила схему, в которой участвовал Виктор Медведчук. Речь идет о медиаплатформе Voice of Europe, которая занималась пророссийской пропагандой и дезинформацией.

Вице-президент Европейской комиссии Вера Юрова недавно заявляла, что Европейский союз наложит санкции на медиаплатформу Voice of Europe, которую связывают с Медведчуком.

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Виктор Медведчук Евросоюз Российская Федерация
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