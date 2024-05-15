Послы ЕС договорились запретить работу издания, связанного с Медведчуком, - журналист
Послы Европейского союза сегодня, 15 мая, договорились о запрете на работу издания, которое связано с бывшим украинским нардепом Виктором Медведчуком.
Об этом заявил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в социальной сети X.
По его словам, послы ЕС согласовали запрет на вещание издания Voice of Europe. Его связывают с кумом российского диктатора Медведчуком.
Также под санкции должны попасть российские пропагандистские издания:
- "РИА Новости";
- "Известия";
- "Российская газета".
Что этому предшествовало
Ранее Чехия разоблачила схему, в которой участвовал Виктор Медведчук. Речь идет о медиаплатформе Voice of Europe, которая занималась пророссийской пропагандой и дезинформацией.
Вице-президент Европейской комиссии Вера Юрова недавно заявляла, что Европейский союз наложит санкции на медиаплатформу Voice of Europe, которую связывают с Медведчуком.
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