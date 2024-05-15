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Посли ЄС домовилися заборонити роботу видання, пов'язаного з Медведчуком, - журналіст

Середа 15 травня 2024 16:18
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Посли ЄС домовилися заборонити роботу видання, пов'язаного з Медведчуком, - журналіст Архівне фото: Віктор Медведчук (kremlin.ru)
Автор: Дмитро Браславський

Посли Європейського союзу сьогодні, 15 травня, домовилися про заборону на роботу видання, яке пов'язане з колишнім українським нардепом Віктором Медведчуком.

Про це заявив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його повідомлення у соціальній мережі X.

За його словами, посли ЄС погодили заборону на мовлення видання Voice of Europe. Його пов'язують із кумом російського диктатора Медведчуком.

Також під санкції мають потрапити російські пропагандистські видання:

  • "РИА Новости";
  • "Известия";
  • "Российская газета".

Що цьому передувало

Раніше Чехія викрила схему, у якій брав участь Віктор Медведчук. Йдеться про медіаплатформу Voice of Europe, яка займалася проросійською пропагандою та дезінформацією.

Віцепрезидентка Європейської комісії Віра Юрова нещодавно заявляла, що Європейський союз накладе санкції на медіаплатформу Voice of Europe, яку пов'язують із Медведчуком.

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Віктор Медведчук Євросоюз Російська Федерація
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