Посли ЄС домовилися заборонити роботу видання, пов'язаного з Медведчуком, - журналіст

Посли Європейського союзу сьогодні, 15 травня, домовилися про заборону на роботу видання, яке пов'язане з колишнім українським нардепом Віктором Медведчуком.

Про це заявив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його повідомлення у соціальній мережі X.

За його словами, посли ЄС погодили заборону на мовлення видання Voice of Europe. Його пов'язують із кумом російського диктатора Медведчуком. Також під санкції мають потрапити російські пропагандистські видання: "РИА Новости";

"Известия";

"Российская газета".