Послы из Африки прибыли в оккупированный Крым: в МИД отреагировали

Визит послов

Как сообщают крымскотатарские СМИ, 28 июля во временно оккупированный Россией Крым приехали послы трех африканских стран.

Речь идет о дипломатах из Бурунди - Жозефа Нкурунзиза, Гвинеи - Ньянкоя Хабу и Чада - Адама Бешира Махамуда. Это их первый официальный визит на полуостров.

В рамках визита им презентовали экономический, промышленный и научный потенциал оккупированного полуострова.

Реакция МИД

"Этот визит является вопиющим нарушением международного права, в частности резолюций Генеральной Ассамблеи ООН, включая резолюцию 68/262 "Территориальная целостность Украины", а также законодательства Украины", - говорится в сообщении.

МИД подчеркнул, что эти действия противоречат принципам уважения к суверенитету и подрывают международные усилия по установлению справедливого и устойчивого мира.

В заявлении добавлено, что Россия использует дипломатов из третьих стран для пропаганды и формирования иллюзии "признания" незаконной оккупации полуострова.

Украина обратилась к иностранным дипломатам с требованием строгого соблюдения норм международного права, уважения к территориальной целостности Украины и воздержания от действий, которые могут расцениваться как одобрение преступлений страны-агрессора.

МИД призвал правительства соответствующих государств оценить поведение своих представителей и предупредил: Украина оставляет за собой право принять политико-дипломатические меры и внести указанных лиц в санкционные списки.