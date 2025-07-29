RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Послы из Африки прибыли в оккупированный Крым: в МИД отреагировали

Фото: послы из Африки прибыли в оккупированный Крым (росСМИ)
Автор: Ірина Глухова

В оккупированный Крым прибыли послы трех африканских стран - Чада, Гвинеи и Бурунди. Министерство иностранных дел Украины решительно осудило незаконный визит.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД Украины.

Визит послов

Как сообщают крымскотатарские СМИ, 28 июля во временно оккупированный Россией Крым приехали послы трех африканских стран.

Речь идет о дипломатах из Бурунди - Жозефа Нкурунзиза, Гвинеи - Ньянкоя Хабу и Чада - Адама Бешира Махамуда. Это их первый официальный визит на полуостров.

В рамках визита им презентовали экономический, промышленный и научный потенциал оккупированного полуострова.

Реакция МИД

"Этот визит является вопиющим нарушением международного права, в частности резолюций Генеральной Ассамблеи ООН, включая резолюцию 68/262 "Территориальная целостность Украины", а также законодательства Украины", - говорится в сообщении.

МИД подчеркнул, что эти действия противоречат принципам уважения к суверенитету и подрывают международные усилия по установлению справедливого и устойчивого мира.

В заявлении добавлено, что Россия использует дипломатов из третьих стран для пропаганды и формирования иллюзии "признания" незаконной оккупации полуострова.

Украина обратилась к иностранным дипломатам с требованием строгого соблюдения норм международного права, уважения к территориальной целостности Украины и воздержания от действий, которые могут расцениваться как одобрение преступлений страны-агрессора.

МИД призвал правительства соответствующих государств оценить поведение своих представителей и предупредил: Украина оставляет за собой право принять политико-дипломатические меры и внести указанных лиц в санкционные списки.

 

Оккупация Крыма

Российская Федерация оккупировала Крым и город Севастополь в 2014 году после незаконного военного вторжения и псевдореферендума. Это произошло с нарушением международного права, в частности Устава ООН, Хельсинкского заключительного акта и двусторонних соглашений между Украиной и Россией.

Украина не признает оккупацию Крыма и настаивает, что полуостров остается неотъемлемой частью ее территории в пределах международно признанных границ. Оккупация осуждена Генеральной Ассамблеей ООН в многочисленных резолюциях.

В 2021 году Украина завершила расследование по оккупации Крыма и госизмене восьми бывших высокопоставленных чиновников АРК, среди них - Сергей Аксенов.

Однако в 2025 году с подачи американцев тема оккупации Крыма внезапно вышла на видное место в дискуссиях о завершении войны. Почему это произошло - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
МИД УкраиныКрымАфрика