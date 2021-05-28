Наслідки пандемії: надмірна смертність в ЄС досягла 750 тисяч
З березня 2020 року по середину квітня 2021 року в країнах Європейського Союзу зафіксовано на 750 тисяч смертей більше, ніж за той же період у 2016-2019 роках. Дані включають всі випадки смерті, незалежно від їх причин.
Про це повідомляє Євростат.
За даними статистичного відомства ЄС, після зниження в січні і лютому 2021 року кількість смертей в ЄС знову трохи збільшилася в березні і квітні, причому в деяких країнах (Чехія, Словаччина, Болгарія, Угорщина, Польща та Естонія) значно перевищила середній рівень попередніх років. У той час як в інших країнах (Португалія, Данія, Швеція, Фінляндія, Кіпр) не було зафіксовано надмірної смертності.
У Євростаті відзначають, що дані показують випадки смерті з усіх причин. Міжнародна порівнянність даних, безпосередньо пов'язаних з COVID-19, може бути спірною через різні правила класифікації причин смерті і проблем з охопленням.
У разі пандемії смертність може бути вище з кількох причин. У деяких країнах статистика може спочатку виключати померлих, у яких офіційно не був виявлений коронавірус. Затримки з реєстрацією також можуть призвести до затримок і помилок в даних. Нарешті, пандемія з заходами ізоляції може відбити у людей полювання звертатися в лікарню або до лікаря, що ускладнює лікування інших захворювань. Це може побічно призвести до збільшення смертності від причин, відмінних від самої пандемії, йдеться в повідомленні.
Як повідомляло РБК-Україна, очікувана тривалість життя в США у першому півріччя 2020 року скоротилася на один рік. Востаннє таке зниження спостерігалося в роки Другої світової війни, в 1940-ті.
Нагадаємо, з початку 2021 року в Україні померло 174 050 осіб. Це на 24 986 смертей більше, ніж за січень-березень 2020 року, коли померло 149 064 осіб. У тому числі в березні померло 64 938 осіб (у березні 2020 року - 48 326 осіб).