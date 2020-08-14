ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Наслідки пандемії: економіка ЄС впала на рекордні 12%

Брюссель, П'ятниця 14 серпня 2020 14:23
Наслідки пандемії: економіка ЄС впала на рекордні 12%
Фото: Єврокомісія (ec.europa.eu)
Автор: Олександр Білоус

У більшості країн ЄС діяли карантинні заходи

Економіка країн Європейського союзу скоротилася на 11,7% у другому кварталі 2020 року порівняно з першим кварталом року. При цьому ВВП країн єврозони впав на 12,1%.

Про це повідомляє Євростат.

Як відзначає статистичне відомство ЄС, це був, безумовно, найбільш різкий спад з початку за час ведення статистики з 1995 року.

Наслідки пандемії: економіка ЄС впала на рекордні 12%

У порівнянні з аналогічним кварталом минулого року ВВП знизився на 14,1% в ЄС і 15,0% у зоні євро.

При цьому у другому кварталі в більшості держав-членів ЄС, як і раніше діяли заходи стримування COVID-19.

Найбільше серед країн Європейського союзу скоротилися економки Іспанії (-18,5%), Угорщини (-14,5%) та Португалії (-13,9%) та Франції (-13,8%).

Євростат також наводить дані по економіці США, де у другому кварталі 2020 року ВВП знизився на 9,5% після падіння на 1,3% у першому кварталі.

Як повідомляло РБК-Україна, економіка Великобританії скоротилася на рекордні 20,4% у квітні-червні, коли діяли найбільш жорсткі коронавірусні обмеження.

Нагадаємо, МВФ розглядає поточну рецесію як гіршу з часів Великої депресії 1930-х років. У своєму останньому прогнозі фонд очікує, що до 2020 року світовий ВВП скоротиться на 4,9% порівняно з 3,0%, що прогнозувалися в квітні.

Згідно з прогнозом Єврокомісії, економіка єврозони скоротиться на 8,7% у 2020 році і виросте на 6,1% в 2021 році.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України ЕврокомиссияЕвросоюзВВП
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся