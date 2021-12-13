Снігопади на заході, дощі в центрі: прогноз погоди на сьогодні

В Україні сьогодні будуть снігопади у західних областях. На півночі та в центрі прогнозують дощі.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на УкрГідрометцентр .

Прогноз у всіх областях

В західних областях прогнозують снігопади, у північних та Київській областях - сніг з дощем. У центральних та південних регіонах очікуються сильні дощі. Температура повітря складе:

на заході вдень -3+5, а вночі -3+4,

на півночі вдень 0+4, а вночі 0+4,

на сході вдень 0+4, а вночі -1-3,

на півдні вдень +6+10, а вночі +4+9,

у центрі вдень +2+6, а вночі +2+4.

Прогноз у Києві

У столиці сьогодні мокрий сніг та дощі. Вдень буде +2+4, і вночі так само.