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Снігопади на заході, дощі в центрі: прогноз погоди на сьогодні

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Київ, Понеділок 13 грудня 2021 06:00
Снігопади на заході, дощі в центрі: прогноз погоди на сьогодні Фото: синоптики дали прогноз погоди на сьогодні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні сьогодні будуть снігопади у західних областях. На півночі та в центрі прогнозують дощі.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на УкрГідрометцентр.

Прогноз у всіх областях

В західних областях прогнозують снігопади, у північних та Київській областях - сніг з дощем. У центральних та південних регіонах очікуються сильні дощі. Температура повітря складе:

  • на заході вдень -3+5, а вночі -3+4,
  • на півночі вдень 0+4, а вночі 0+4,
  • на сході вдень 0+4, а вночі -1-3,
  • на півдні вдень +6+10, а вночі +4+9,
  • у центрі вдень +2+6, а вночі +2+4.

Снігопади на заході, дощі в центрі: прогноз погоди на сьогодні

Прогноз у Києві

У столиці сьогодні мокрий сніг та дощі. Вдень буде +2+4, і вночі так само.

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