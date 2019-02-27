В останній день зими в Україні очікується +11

Опадів на 28 лютого не прогнозують

Погода в Украине: в последний день календарной зимы, 28 февраля, воздух прогреется до +11 градусов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Facebook Украинского гидрометцентра.

Как отмечается, существенных осадков завтра не ожидается, лишь в восточных, Сумской, Черниговской и Полтавской областях днем небольшой дождь и мокрый снег.

Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с, ночью в западных областях, днем в Украине, кроме севера, порывы 15-20 м/сек. Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза; днем 0-5° тепла, на Правобережье 6-11° тепла.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине на следующей неделе ожидается потепление до +10. В частности, потепление начнется с понедельника, 4 марта.

РБК-Украина писало, что по данным синоптиков, в Киеве сегодня, 27 февраля, ожидается облачная погода, возможны незначительные осадки. Температура воздуха в столице ночью от 0 до -1, днем от +1 до +3.