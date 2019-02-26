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Синоптики попередили про сильний вітер на заході України

Новини » Суспільство    26.02.2019 - 13:29
Синоптики попередили про сильний вітер на заході України
Ілюстративне фото (УНІАН)

Вітер у західних областях посилиться до 18 м/с

Сьогодні, 26 лютого, в західних областях України очікується посилення вітру до 18 м/с. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що до кінця дня в Волинській, Рівненській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій і Вінницькій областях очікуються пориви вітру до 15-18 м/с. також прогнозується Посилення вітру в Одеській області. Оголошено VI рівень небезпеки (жовтий).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні наступного тижня очікується потепління до +10. Зокрема, потепління почнеться з понеділка, 4 березня. Зазначимо, за даними синоптиків, в Києві завтра, 27 лютого, очікується хмарна погода, можливі незначні опади. Температура повітря в столиці вночі від 0 до -1, вдень від +1 до +3.

Сьогодні, 26 лютого, в низці областей через атмосферний фронт з півночі спостерігається мокрий сніг з дощами. В середньому по Україні температура повітря становитиме вдень від нуля до +4 градусів вночі - від -3 до нуля градусів.

 

Погода на сьогодні: в Україні сніг з дощем, вдень до +6
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