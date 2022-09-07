Останні обстріли ЗАЕС посилили загрозу ядерній безпеці станції, - МАГАТЕ

За даними агентства, наслідки обстрілу поки не вплинули на роботу ЗАЕС, оскільки вона була відключена від електромережі два дні тому. Але пошкодження ЛЕП продемонструвало "труднощі і вразливість, з якими стикається ЗАЕС, коли мова йде про зовнішні джерела живлення".

При цьому з трьох резервних ліній, які пов'язують ЗАЕС з ЗаТЕС, одна зараз пошкоджена обстрілом, а дві інші відключені.

"В останні кілька днів ЗАЕС покладалася на свій єдиний діючий реактор для отримання енергії, необхідної для охолодження та інших функцій безпеки", - підкреслили в МАГАТЕ.

В агентстві пояснили, що надійне електропостачання та резервні системи електропостачання "необхідні для забезпечення ядерної безпеки та запобігання ядерній аварії".

Зазначимо, що вчора, 6 вересня, МАГАТЕ оприлюднило звіт щодо підсумків візиту місії на Запорізьку АЕС. Детальніше про цю тему можете дізнатися у новому відео РБК-Україна.