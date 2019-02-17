За останні два роки низка іноземних компаній відкрили підприємства в Україні, - Мінфін

Найбільше іноземних підприємств розміщено на заході України

В Украине за последние два года ряд иностранных компаний открыли свои предприятия. Об этом рассказала министр финансов Украины Оксана Маркарова, передает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Больше всего таких предприятий - на западе Украины, в частности, во Львовской, Тернопольской и Ивано-Франковской областях.

"Два года назад мы активно пытались привлечь инвестиции, и нам удалось в том же западном регионе образовать целые конгломераты, скажем, цепочки добавленной стоимости немецкой автомобильной промышленности, японская Fujikura, очень много менее крупных немецких компаний, которые открыли свои предприятия", - рассказала Маркарова.

Сейчас, по ее словам, на новые предприятия "ищут рабочую силу".

Министр финансов также подчеркнула, что ведущие немецкие автомобили Volkswagen и BMW содержат украинские запчасти.

"Сейчас практически нет руля немецких автомобилей, таких как Volkswagen или BMW, без запчастей, которые сделаны в Украине. Фактически эти предприятия на западной Украине уже встраиваются в европейские цепочки промышленности", - отметила Маркарова

Напомним, Маркарова заявила, что Украинская экономика после падения 2014 года стабилизировалась и вернулась к режиму постоянного роста.