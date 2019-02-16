Маркарова розповіла про стабільне зростання української економіки

Фото: Оксана Маркарова (УНІАН)

За теперішніх темпів зростання Україна наздожене Польщу через 50 років, однак може це зробити й швидше

Українська економіка після падіння 2014 року стабілізувалася і повернулася до режиму постійного зростання. Про це заявила міністр фінансів України Оксана Маркарова, передає РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Маркарова зазначила, що до 2014 року економіка України була "хворою", згодом зазнала впливу російської агресії, тому головним завданням уряду було стабілізувати її.

"Це було зроблено. Зараз вже 12 кварталів поспіль економіка України зростає. Якщо подивитися на результат, якого ми досягли за попередні 4 роки, звичайно, він незвичайний", - вважає глава Мінфіну.

Вона наголосила, що наразі економіка України стабільно зростає.

"Інфляція - менше 10%. Золотовалютні резерви на сьогодні - найвищі за останніх 5 років. Якщо говорити про ситуацію макроекономічну, то вона є досить стабільною на сьогодні", - розповіла Маркарова.

Вона вважає, якщо українська економіка розвиватиметься такими темпами, то наздожене Польщу через 50 років, однак Україна могла б це зробити і швидше.

"Якщо Україна збереже статус-кво такий, як зараз, то для того, щоб наздогнати Польщу, таку, як вона є сьогодні, треба 50 років. Це, звичайно, для нас задовгий термін. І ми точно плануємо і маємо рецепти, як зробити, щоб наздогнати швидше", - зазначила міністр.

Нагадаємо, у грудні президент Європейського банку реконструкції та розвитку Сума Чакрабарті назвав 2018 рік одним із найуспішніших у відносинах України та ЄБРР та висловив переконання, що Україна має увійти до основної п’ятірки країн-партнерів банку.