В останні дні оформлення "євроблях" київські митники працюватимуть до опівночі

Пільгове розмитнення "євроблях" закінчується о 24 годині 22 лютого

Подразделения Киевской городской таможни Государственной фискальной службы 20, 21 и 22 февраля 2019 года будут работать до 24 часов. 00 мин. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГФС.

Как отметили в пресс-службе, в настоящее время эти подразделения работают до 22 часов 00 мин.

В ГФС напомнили. что 22 февраля 2019 года в 24:00 заканчивается льготный период определения ставки акцизного налога с применением коэффициента 0,5, установленного законом Украины от 08.11.2018 №2611-VIII "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения акцизным налогом легковых транспортных средств".

Напомним, что законы о растаможке авто на иностранных номерах ("евроблях") №8487 и №8488 вступили в силу 25 ноября 2018 года.

Отметим, 22 февраля 2019 года заканчивается срок льготного периода применения ставки акцизного налога (коэффициент 0,5) для таможенного оформления автомобилей с иностранной регистрацией. После этого времени владельцы таких автомобилей будут платить акцизный налог по полной ставке.

С 24 мая владельцы авто с иностранной регистрацией, которые вовремя не осуществили их таможенное оформление, будут платить штрафы по 170 тыс. гривен.

По данным Минфина, в начале ноября 2018 года в Украине находилось около 630 тысяч автомобилей на еврономерах.