Посланники Трампа приезжали в Киев с новыми предложениями о мире, - FT

По данным издания, переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским не принесли прорыва в вопросе завершения войны.

После встреч Виткофф заявил, что он "доволен" переговорами "в Москве и теперь здесь", в Киеве. Кушнер также сказал, что в ходе обсуждения американская сторона выдвинула "новые идеи", однако не стала раскрывать их содержание.

По информации собеседников FT, знакомых с переговорами, американские представители привезли в Киев обновленные версии предыдущих документов, призванных обеспечить мир.

Эти наработки были пересмотрены с учетом изменений обстоятельств после того, как мирные переговоры зашли в тупик в феврале на фоне начала войны США с Ираном.

Впрочем, по словам источников, новых идей в предложениях было немного. Вместо этого Виткофф и Кушнер пытались возродить предыдущие наработки и сократить разногласия между Киевом и Москвой.

Донбасс остается ключевой проблемой

Одним из главных вопросов переговоров стала территория Донбасса, остающаяся под контролем Украины. Россия претендует на этот регион как на свою территорию, однако не смогла полностью захватить его, несмотря на многолетние боевые действия.

Около 75% восточного региона контролирует Россия. Для Зеленского Донбасс является "красной линией". Президент настаивает, что Украина не согласится отдать эту территорию или какие-либо другие земли, ныне контролирующие российские войска.

После переговоров Зеленский признал, что территориальные вопросы обсуждались. Однако он подчеркнул, что такие вопросы следует решать "на уровне лидеров".

Война может не завершиться к зиме

По словам источников FT, во время воскресных переговоров стороны согласились, что война вряд ли завершится до наступления зимы.

В то же время, американские представители заявили Зеленскому и его команде, что, по их мнению, к зиме все еще можно достичь прогресса в переговорном процессе.

После встречи Кушнер также сообщил, что США надеются возобновить трехсторонние переговоры между Украиной, Россией и Соединенными Штатами.