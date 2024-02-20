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Ослабление валютных ограничений поможет вернуть доверие инвесторов к Украине, - эксперт

Вторник 20 февраля 2024 13:36
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Ослабление валютных ограничений поможет вернуть доверие инвесторов к Украине, - эксперт Фото: ослабление валютных ограничений поможет вернуть доверие инвесторов к Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

Ослабление валютных ограничений поможет Украине вернуть доверие инвесторов и нивелировать военные риски, а соответственно обеспечить приток инвестиций в реальный сектор экономики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника президента ICC Ukraine Викторию Зализняк.

"Валютные ограничения сейчас касаются возможности обслуживаний кредитов, взятых до войны, выплат по еврооблигациям, дивидендам. То есть, тех направлений, которые напрямую влияют на привлечение инвестиций и кредитных средств в страну. Ведь понятно, что инвестор заходит сюда, чтобы получать прибыль. если к ситуации, которая у нас сложилась, многие кредиторы и инвесторы относятся с пониманием, хоть и ожидают пересмотра этих положений, то новые будут сюда заходить с осторожностью", - пояснила она.

Она также отметила, что на фактор привлечения инвестиций напрямую влияет война в Украине, поэтому следует делать все возможные шаги с других сторон, чтобы нивелировать эти риски, в частности, и снятия ограничений с валютными операциями.

"На этом этапе снятия ограничений не будут оказывать существенного влияния на финансовую ситуацию. А привлечение новых средств в страну, прежде всего в реальный сектор, наоборот - улучшит ее. НБУ оперативно реагирует на изменения в экономике и ее потребности, и значительное количество ограничений по валютным операций уже снята. Бизнес надеется, что движение будет положительным и дальше", - резюмировала Зализняк.

Напомним, ранее глава Нацбанка Андрей Пышный заявил, что НБУ будет двигаться по стратегии валютной либерализации.

В свою очередь Кабинет министров обратился к НБУ с просьбой разрешить продажу валюты крупным отечественным компаниям и холдингам и дальнейшее ее перечисление для расчетов по еврооблигациям и с западными кредиторами.

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