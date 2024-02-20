Послаблення валютних обмежень допоможе повернути довіру інвесторів до України, - експерт

"Валютні обмеження зараз стосуються можливості обслуговувань кредитів, взятих до війни, виплат по єврооблігаціям, дивідендів. Тобто, тих напрямків, які напряму впливають на залучення інвестицій та кредитних коштів в країну. Адже зрозуміло, що інвестор заходить сюди, щоб надалі отримувати прибуток. І якщо до ситуації, яка у нас склалася, багато кредиторів та інвесторів ставляться з розумінням, хоч і очікують на перегляд цих положень, то нові будуть сюди заходити з обережністю", - пояснила вона.

Вона також зауважила, що на фактор залучення інвестицій напряму впливає війна в Україні, тож слід робити всі можливі кроки з інших сторін, аби нівелювати ці ризики, зокрема, і стосовно зняття обмежень з валютними операціями.

"На цьому етапі зняття обмежень не матимуть суттєвого впливу не фінансову ситуацію. А залучення нових коштів в країну, перш за все в реальний сектор, навпаки - поліпшить її. НБУ оперативно реагує на зміни в економіці та її потреби, і значна кількість обмежень щодо валютних операцій вже знята. Бізнес сподівається, що рух буде позитивним і далі", - резюмувала Залізняк.

Нагадаємо, раніше голова Нацбанку Андрій Пишний заявив, що НБУ буде рухатись за стратегією валютної лібералізації.

Своєю чергою Кабінет міністрів звернувся до НБУ з проханням дозволити продаж валюти великим вітчизняним компаніям і холдингам та подальше її перерахування для розрахунків за єврооблігаціями й з західними кредиторами.