Посла України у Китаї призначать найближчим часом, - МЗС

Посол України в Китайській Народній Республіці (КНР) буде призначений найближчим часом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міністерства закордонних справ України у Facebook.

Як зазначається, кандидатура посла України у Китаї проходить останні етапи погодження.

"Посада важлива - потрібен виважений підхід. Це буде людина досвідчена і професійна, і щоб була з повагою сприйнята нашими китайськими партнерами", - наголосили у відомстві.