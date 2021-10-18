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Посла Білорусі у Франції відкликали до Мінська для консультацій

Автор: Валерія Поліщук

Міністерство закордонних справ Білорусі відкликало свого посла у Франції для консультацій. При цьому у відомстві додали, що посол Франції в Мінську Ніколя де Лакост покинув країну, оскільки не завершив процедуру вступу на посаду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС Білорусі.

"Пан де Лакост в листопаді 2020 року в'їхав в Білорусь як призначеного посла Франції та вручив копії вірчих грамот Міністру закордонних справ Білорусі в грудні 2020 р. Проте згодом глава французької дипмісії не висловив готовність завершити передбачену міжнародним правом і загальновизнаною практикою процедуру вступу на посаду посла в Білорусі", - заявив спікер МЗС Білорусі Анатолій Глаз.

За його словами, МЗС був змушений повідомити французьким партнерам про закінчення виданого раніше білоруською владою терміну згоди на призначення де Лакоста послом.

"Щиро шкодуємо про таку позицію наших французьких колег. Особливо хочемо підкреслити, що дана природна міра стала вимушеним кроком. Ми зацікавлені у відновленні повноцінного рівня функціонування обох дипмісій", - заявили в МЗС Білорусі.

Нагадаємо, на вихідних посол Франції в Мінську покинув Білорусь.

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